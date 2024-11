Tal como todas as famílias, também a realeza é marcada pelos seus problemas, tricas e zangas. Tal foi evidenciado por James Haskell, amigo de Mike Tindall (marido da Zara Tindall), numa entrevista que deu ao The Times.

"Passei tempo com os membros da realeza. Há uns mais simpáticos do que outros", notou.

"Fazem um trabalho incrível - mas também são uma família moderna disfuncional. Fui ao casamento do Harry e da Meghan. Fui ao do Mike e da Zara. Para aqueles que se querem livrar da realeza - quando acabar, acabou. Não há volta a dar, por isso é preciso lembrar que têm um papel importante. Adoro o que fazem", elogiou ainda.

Vale notar que Haskell, de 39 anos, apresenta com Mike o podcast 'The Good, The Bad & The Rugby'.

