Começou hoje, dia 11, o Festival Cheltenham, evento que contou com a presença de dois membros da realeza: Mike e Zara Tindall.

Zara, que é diretora do hipódromo Cheltenham, deslumbrou com um visual azul marinho que conjugou com um 'fascinator' amarelo mostarda.

A filha da princesa Ana, que é cavaleira, revelou-se bem disposta, assim como o marido, conforme poderá ver pelas imagens presentes na galeria.

