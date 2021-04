Meghan Markle não viajou com o marido, o príncipe Harry, para o Reino Unido para o funeral do príncipe Filipe, mas assistiu na mesma à cerimónia fúnebre a partir de casa, como confirmou a Hello.

Além disso, o casal enviou ainda uma coroa de flores para ser colocada durante a cerimónia fúnebre que decorreu este sábado, na capela de São Jorge, em Windsor.

Segundo a publicação, a coroa - que foi acompanhada com um bilhete escrito à mão pela duquesa de Sussex - era composta por uma variedade de flores de origem local.

Harry e Meghan contrataram um das suas floristas preferidas para fazer o arranjo, Willow Crossley, a mesma responsável pelas flores do casamento dos duques que aconteceu em 2018, e ainda do batizado do filho Archie, em 2019.

O casal pediu especificamente que a coroa incluísse acanthus mollis - a flor nacional da Grécia para representar a herança do príncipe Filipe - e eryngium - para representar os Royal Marines. Mas não fica por aqui. A coroa contou ainda com campanula como símbolo de gratidão e amor eterno, alecrim, que significa lembrança, lavanda (devoção) e rosas em homenagem a junho, mês de nascimento do duque de Edimburgo.

Recorde-se que Meghan ficou nos EUA, onde vivem atualmente, por aconselhamento médico, uma vez que se encontra grávida pela segunda vez, de uma menina.

