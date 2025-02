O príncipe Harry estava com alguns problemas com o seu visto, ao ponto de ser possível uma deportação do duque de Sussex dos EUA. Porém, Donald Trump não parece ter algum interesse que isso aconteça.

Mas relembremos o caso. Harry mudou-se para a Califórnia com Meghan Markle em 2020, depois de ter renunciado às suas obrigações reais na coroa britânica. Como tal, fez um pedido de visto de residência na América.

Porém, no seu livro de memórias, 'Na Sombra', Harry assumiu ter consumido drogas, facto que, presume-se, o duque não tenha referido na sua candidatura a um visto.

Além disso, a atual lei de imigração dos EUA, depois do regresso de Donald Trump à Presidência, prevê duras sanções para quem é apanhado a mentir neste processo, tais como a deportação.

Mas agora, Donald Trump veio esclarecer. De acordo com o New York Post, o presidente dos EUA declarou não ter quaisquer intenções de deportar o príncipe Harry do país.

"Não quero fazer isso. Vou deixá-lo em paz. Ele já tem problemas suficientes com a mulher. Ela é terrível", afirmou, referindo-se a Meghan Markle.

Parece que o príncipe Harry não terá mais problemas com o seu visto ou em manter-se legal nos EUA. Porém, é de notar que tanto Harry como Meghan assumiram expressamente serem contra a presidência de Donald Trump.

