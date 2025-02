Esta semana, o Canadá recebeu um tratamento digno de realeza (literalmente), cortesia de Meghan Markle e do príncipe Harry, que desceram até às ruas cobertas de neve de Vancouver - e, mais tarde, Whistler - para celebrar os Invictus Games de 2025.

Trata-se de um evento desportivo anual para militares feridos e/ou doentes, fundado pelo Harry em 2014. É um torneio que há muito tempo tem grande importância para a Casal Real.

Estes dias encheram a agenda dos duques de Sussex, que estiveram sempre na primeira fila dos jogos ou a visitar centros comunitários locais.

Mas o que destacamos esta sexta-feira, 14 de fevereiro, são os looks que Meghan Markle usou ao longo deste evento. São as imagens que lhe mostramos na rubrica Looks da Semana.

No ano passado, a duquesa usou peças de alfaiataria de marcas como Gabriela Hearst ou Ralph Lauren. Os jogos decorreram em Düsseldorf, na Alemanha, logo os visuais foram frescos, típicos do verão.

Agora, tendo em conta o frio e a neve canadianos, Markle exibiu o seu guarda-roupa real de inverno. Optando por tons neutros e terrosos, a duquesa deu o seu próprio toque de elegância a várias 'sweats', calças de ganga e agasalhos apropriados ao clima.

Do quispo branco da marca local Mackage, a um elegante blusão preto Hermès puffer ou a saias de malha La Ligne em tons de azul-marinho e verde azeitona, Markle dominou a arte de se vestir para ver desportos de inverno.

Ora clique na galeria para ver os looks da duquesa.

