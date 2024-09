O príncipe Harry e Meghan Markle apelaram ao voto dos norte-americanos nas eleições presidenciais.

No passado dia 17 de setembro, a propósito do National Voter Registration Day, os duques de Sussex emitiram um comunicado no website da sua fundação, a Archewell.

No comunicado informa-se que a equipa da fundação escreveu cartas de incentivo a cidadãos para que estes se registassem e, desta maneira, pudessem votar.

"O voto não é apenas um direito, é um forma fundamental de influenciar o destino das nossas comunidades", realça-se.

"Na Fundação Archewell reconhecemos que esse movimento cívico, independentemente do partido, é o coração de um mundo mais equitativo", afirma-se.

Neste apelo, Harry e Meghan não revelaram se iriam apoiar Kamala Harrys ou Donald Trump. Apesar de se esperar que o casal se mantivesse imparcial, não revelando as suas tendências políticas, em 2020, a ex-atriz já tinha demonstrado o seu entusiasmo por ser "representada" por Kamala numa conversa Gloria Steinem.

"Para mim, sendo birracial, ao crescer - quer fosse numa boneca ou numa pessoa na política - precisava de ver alguém assim com poder", realçou à época.

