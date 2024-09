O príncipe Harry deverá viajar até ao Reino Unido muito em breve.

A WellChild, associação da qual o duque de Sussex é patrono há anos, confirmou esta semana que este irá marcar presença na cerimónia de prémios anuais.

"Estamos felizes em anunciar que o príncipe Harry, patrono da WellChild, irá marcar presença nos Prémios WellChild Awards 2024 em parceria com a GSK no dia 30 de setembro", lê-se no X (antigo Twitter).

"O duque irá conhecer os nossos oradores numa receção antes da cerimónia e juntar-se a eles no evento principal", completa.

A gala tem como objetivo homenagear crianças e jovens do Reino Unido que lidam com doenças ou deficiências.

