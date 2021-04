Kate Middleton vestiu-se de preto, assim como os restantes membros da família real, para o funeral do príncipe Filipe. A realeza britânica despediu-se, este sábado, do duque de Edimburgo na capela de São Jorge.

No entanto, houve um pormenor no visual da duquesa de Cambridge que saltou à vista. Isto porque decidiu homenagear a rainha e a falecida princesa Diana com o icónico colar japonês Pearl Choker. Uma peça de pérolas com quatro fios e com um diamante central.

De acordo com a Hello, a referida peça é da rainha e foi encomendada pela própria, feito de pérolas que lhe foram dadas pelo governo japonês. Embora o colar pertença a Sua Majestade, a falecida sogra de Kate, a princesa Diana, também usou o mesmo num banquete oficial em 1982.

Kate Middleton já tinha usado esta peça nas celebrações do 70.º aniversário de casamento de Isabel II e do príncipe Filipe, tornando assim a escolha desta joia ainda mais especial.

De recordar que a rainha Isabel II também usou uma peça especial no funeral do marido.

