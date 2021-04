A rainha Isabel II prestou uma doce homenagem à sua família no funeral do marido, o príncipe Filipe, que decorreu este sábado, 17 de abril. Como destaca a Hello, a monarca usou um broche de diamante com uma história especial.

A peça é da coleção da avó e é, com certeza, um símbolo nostálgico para Isabel II, já que usava com regularidade no início do seu reinado para compromissos formais com o marido.

Conhecida por enviar mensagens especiais com as suas roupas, Sua Majestade sem dúvida que queria usar algo que a fizesse lembrar do duque de Edimburgo e o seu casamento longo e feliz.

Ao look preto, a rainha adicionou um colar de pérolas de três fios e brincos. Veja algumas imagens de Isabel II na galeria.

Leia Também: O último adeus ao duque com o restrito grupo da família real