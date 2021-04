Além do pormenor no look e da coroa de flores escolhida, a rainha Isabel II voltou a homenagear o marido com um toque pessoal no funeral. O príncipe Filipe foi sepultado este sábado, 17 de abril, na capela de São Jorge.

Como destaca a People, num gesto amoroso, Isabel II colocou uma nota escrita à mão em cima do caixão do duque de Edimburgo e assinou o bilhete como 'Lilibet' - apelido que recebeu em criança, aliás, Filipe seria a única pessoa que ainda a tratava com este carinhoso nome.

A publicação adianta ainda que o palácio não quis comentar estes detalhes pessoais do funeral por ser "privado".

[O bilhete privado da rainha]© Getty Imagens

Recorde-se que rainha Isabel II e o príncipe Filipe estiveram casados durante 73 anos. Ambos são pais de Carlos, Ana, Eduardo e André.

