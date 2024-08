Vários membros da família real grega (e não só) reuniram-se esta quinta-feira, dia 1 de agosto, no funeral do príncipe Michael da Grécia, que morreu no dia 28 de julho, aos 85 anos.

Primo do também falecido duque de Edimburgo, Michael era o último neto sobrevivente do rei George I, que governou a Grécia entre 1863 e 1913, de acordo com a Hello!.

O funeral do príncipe realizou-se em Atenas e depois o caixão foi levado para o Cemitério Real de Tatoi, que fica a vários quilómetros do norte da capital da Grécia. A rainha Sofía de Espanha esteve presente, como pode ver nas imagens da galeria.

A Hello! relata ainda que o referido cemitério tem sido usado pela realeza grega desde 1880 e é onde está sepultado o pai do príncipe Philip, o príncipe André da Grécia e Dinamarca.