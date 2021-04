Kate Middleton e a rainha Isabel II não foram as únicas a escolher a dedo todos os pormenores do look para o funeral do príncipe Filipe. Também a princesa Ana cuidou de todos os detalhes e prestou uma homenagem ao pai neste dia marcante.

De acordo com a Hello, a filha do duque de Edimburgo exibiu orgulhosamente as suas medalhas ao chegar à capela de São Jorge, em Windsor, este sábado, 17 de abril.

A princesa caminhou no cortejo do funeral do pai, o príncipe Filipe, ao lado de outros membros da realeza sênior com formação militar, em homenagem à ilustre carreira naval do duque.

Ana, de 70 anos, caminhou ao lado do irmão mais velho, o príncipe Carlos, usando um longo casaco preto, um chapéu de aba larga e um lenço.

Embora nunca tenha servido no exército, a princesa é uma contra-almirante honorária e comandante-chefe das mulheres na Marinha Real.

Leia Também: O último adeus ao duque com o restrito grupo da família real

Leia Também: Harry e William: A diferença no look e o encontro no fim do funeral