A princesa Ana mostrou o seu comportamento exemplar em resposta à rainha Camilla, que pediu para quebrar o protocolo real.

Estes dois membros da família real britânica participaram num raro compromisso em conjunto, na quarta-feira, 20 de novembro, na Universidade de Londres.

A princesa, que também é chanceler da instituição supra referida, presenteou a rainha com um doutorado honorário em literatura pela sua promoção da alfabetização e da leitura ao longo dos anos.

Pouco depois das duas terem chegado à Universidade de Londres, a rainha Camilla pediu à princesa Ana para entrar antes dela, na sala onde iriam conhecer os outros quatro destinatários do doutorado honorário.

Contudo, de acordo com o The Daily Express, a princesa Ana - uma estudante do protocolo real há muito tempo - "sorriu e recusou educadamente, permitindo que Camilla entrasse primeiro".

De acordo com a mesma fonte, a ordem de entrada "é uma hierarquia sequencial de importância nominal" e é vista principalmente no trabalho para ocasiões formais ou de estado. Embora Ana, a única filha da falecida rainha Isabel II e do príncipe Filipe, tenha nascido na família real, Camilla, enquanto rainha, tem uma classificação mais alta na precedência real. Portanto, mantendo o protocolo, Ana deixou a sua cunhada entrar primeiro.

