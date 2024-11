Todos os anos, no mês de novembro, os membros da família real britânica unem-se na escolha de um acessório significativo: um alfinete de peito com uma papoila vermelha.

Kate Middleton, o príncipe William, o rei Carlos III, a rainha Camilla e outros membros da família real usam, há anos, estes alfinetes ao longo de todo o mês. Até o duque e a duquesa de Sussex - Meghan Markle e o príncipe Harry - ostentam o acessório mesmo após terem deixado de ser membros ativos da família real em 2020.

Quando a família real sair para celebrar o 'Domingo da Memória', que decorrerá já no dia 10 de novembro, irá com certeza ver os membros da realeza britânica com esta flor ao peito.

O significado da papoila vermelha

Desde 1921 que a flor tem sido usada para homenagear os militares que morreram durante as várias guerras. A papoila vermelha está mais associada ao Reino Unido e aos países da Commonwealth e acredita-se que o seu simbolismo tenha vindo do poema 'In Flanders Fields', de John McCrae, uma obra sobre a Primeira Guerra Mundial.

No Reino Unido, os alfinetes de peito são vendidos pela Royal British Legion para ajudar a arrecadar dinheiro para veteranos. Embora menos comum, os EUA também empregam a papoila. Os 'Veterans of Foreign Wars' conduziram a primeira distribuição nacional de papoilas de lembrança antes do Memorial Day em 1922. Por sua vez, a American Legion Auxiliary distribui papoilas de papel em troca de doações em torno do Memorial Day e do Veterans Day.

Historicamente, novembro vê os membros da família real britânica a participarem em vários eventos em homenagem aos militares, culminando no 'Domingo da Memória' - também conhecido como Serviço Nacional da Memória. A família irá reunir-se para um serviço no memorial de guerra, The Cenotaph, em Whitehall, Londres, no qual participarão de uma cerimónia solene com dois minutos de silêncio, colocação de coroas de papoilas e uma marcha cerimonial com milhares de veteranos.

O 'Domingo da Memória' acontece no segundo domingo de novembro de cada ano e é uma comemoração nacional para lembrar os membros das Forças Armadas do Reino Unido e da Comunidade Britânica que perderam as suas vidas em conflitos ou guerras.

