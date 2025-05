Dias depois de celebrarem o seu aniversário de casamento, eis que William e Kate voltaram a reunir-se com a família, desta vez para a celebração de uma importante data.

Esta segunda-feira, 5 de maio, a realeza juntou-se para comemorar o 80.º aniversário do VE Day, data dedicada aos veteranos de guerra.

Para a ocasião, a princesa de Gales destacou-se com um conjunto lilás de Emilia Wickstead, que conjugou com um chapéu de Sean Barrett e sapatos Ralph Lauren. Este mesmo visual já tinha sido usado por Kate num encontro com o presidente da África do Sul, Cyril Ramaphosa, em 2022.

No que diz respeito aos acessórios, Kate elegeu um alfinete de peito com o símbolo da Royal Navy Fleet Air Arm e restantes peças em rubi.

