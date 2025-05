Kate Middleton foi vista a falar com os filhos quando estavam na varanda do Palácio de Buckingham durante as comemorações do VE Day [Dia da Vitória na Europa] - dia dedicado aos veteranos de guerra.

De acordo com a Hello!, a princesa de Gales, apesar de breve, deu instruções à princesa Charlotte e ao príncipe Louis.

"Olhos postos no céu", disse Kate, garantindo que os meninos não perdessem o momento único em que os aviões sobrevoaram o palácio.

Segundo o que Nicola Hickling - especialista em leitura labial - disse à revista, Kate terá ainda dito ao filho mais novo, Louis: "Quando os aviões chegarem, vais ver fumo azul, branco e vermelho."

De recordar que Kate e o príncipe William são também pais de George, o filho mais velho do casal.

Leia Também: Vídeo. Príncipe Louis imita príncipe George em momento único

Leia Também: O grande momento do príncipe George (ao lado do pai, William)