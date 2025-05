Como qualquer irmão mais novo é no irmão mais velho que o príncipe Louis se inspira. Esta segunda-feira, 5 de maio, num evento em conjunto, o filho mais novo de William e Kate protagonizou um engraçado momento.

Enquanto assistia à parada militar no The Mall, o príncipe George ajeitou o cabelo por causa do vento. Logo a seguir, Louis imitou-lhe o gesto.

Neste dia, no qual se celebrou o 80.º aniversário do VE Day, uma homenagem aos veteranos de guerra, Louis voltou a dar nas vistas com as suas expressões.

