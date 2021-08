Na sexta-feira, Patrícia Mamona fez uma publicação na sua página de Instagram onde recorda a vitória nos Jogos Olímpicos Tóquio 2020.

Após a partilha - que contou com uma fotografia captada no momento em que atleta conseguiu a medalha de prata no triplo salto - muitos comentaram a publicação, mas foram as palavras de Rui Unas que mais se destacaram, não pela positiva.

"Tanto zoom se fez nesta foto... e não foi na bandeira", comentou o ator e apresentador. Uma mensagem que foi muito criticada, e Rita Ferro Rodrigues fez questão de também reagir. "Rui Unas, esta conta é falsa, certo? Este comentário não aconteceu".

Publicação de Patrícia Mamona© Instagram

