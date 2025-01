Cristina Ferreira tem sido muito elogiada, mas também criticada, pelo seu mais recente lançamento, ligado ao projeto #eusouGira.

Pipy, uma bruma íntima, foi apresentado como um potenciador de confiança e empoderamento. E, enquanto várias seguidoras de Cristina assim o receberam, outras acusaram-na de ser desnecessário e que poderá mesmo reforçar a falta de autoestima de que várias mulheres sofrem.

Numa publicação feita na quarta-feira, 22 de janeiro, a apresentadora voltou a falar do tema.

"Na minha família as mulheres destacaram-se sempre. Todas. [...] Sou feita dessa matéria. O que vi e ouvi moldou-me. Só o soube já crescida, quando quis entender porque era assim. Não me considero feminista nem a favor de quotas. Acho que temos todos capacidade de decidir a nossa própria vida, sem medos. E capazes de alcançar o que queremos. Em profunda igualdade, nunca superioridade. Talvez a minha base de amor faça a diferença. Desde o meu início na televisão que a entendi como verdade. Já com o Goucha falámos de tudo sem tabus e preconceitos. Continuo a fazê-lo", lê-se.

"Temos homens e mulheres a falar de um assunto, com humor ou sem ele. Mas a falarem. Só por isso valeu a pena. E obrigada por partilharem o vosso entusiasmo nas mensagens com o vosso PIPY na mão. Cheira bem não cheira?"

Nos comentários, Rita Ferro Rodrigues respondeu à apresentadora: "Olá Cristina. Ser feminista é acreditar na igualdade de direitos e oportunidades entre homens e mulheres e lutar para que essa igualdade exista. Não queremos ser iguais aos homens, queremos os mesmos direitos e oportunidades. E sim, ser feminista é lutar todos os dias, nos nossos atos, naquilo que fazemos e dizemos e até na forma como nos apoiamos e tratamos entre mulheres, atentas que estamos ao caminho que ainda é preciso percorrer para que essa igualdade seja atingida. É difícil sim."

Continuando: "Devemos às feministas o direito ao voto, ao acesso livre aos nossos sonhos e profissões que antes nos eram vedadas, ao divórcio e tantas outras coisas determinantes que não me cabem num comentário. Algumas morreram por nós. Isso comove -me muito, confesso. Escrevo este comentário com empatia e carinho. Tens muita visibilidade penso que desejas passar sempre para quem te lê, informação correta. Um beijinho."

