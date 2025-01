A bruma íntima que Cristina Ferreira lançou no site do seu novo projeto, 'Eu sou GIRA', é um dos assuntos mais controversos do momento nas redes sociais.

Num direto que a apresentadora fez, esta quarta-feira, e onde a mesma se defende de algumas críticas, houve uma figura pública que não resistiu em comentar.

Rui Oliveira, marido de Manuel Luís Goucha e conhecido até por não manter uma relação assim tão boa com Cristina, decidiu reagir à publicação com vários 'emojis' (um com um 'piscar' de olho, um com a língua de fora, entre outros sempre em tom positivo), de forma a elogiar a iniciativa da apresentadora.

Mas houve quem não tenha gostado e tenha decidido escrever: "Hoje vem comentar e está sempre a criticar. Enfim." O companheiro de Goucha não se ficou e decidiu responder à altura: "Sabe lá se estou a criticar?!"



