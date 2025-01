Manuel Luís Goucha vai voltar a casar-se? O tema foi comentado na emissão de terça-feira no programa 'V+ Fama'.

Apesar do entusiasmo dos comentadores do formato com uma possível renovação dos votos do casamento entre o comunicador e Rui Oliveira, com quem se casou há sete anos, Adriano Silva Martins deitou por terra o rumor.

"Sei de uma fonte próxima, fidedigna, certa, correta, daquelas que não falham, que isto foi uma maluqueira que o Rui disse no programa e que acho que não vai acontecer", esclareceu o apresentador do programa do social.

Manuel Luís Goucha e Rui Oliveira têm uma relação com mais de 20 anos, tendo casado de forma discreta em abril de 2018.

Leia Também: Rui Oliveira aplaude o Pipy de Cristina, é criticado e responde à letra