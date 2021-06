Vítor Fernandes, a drag queen Natasha Semmynova, morreu esta terça-feira, na sequência da luta contra um cancro no pulmão. Foi João Paulo, amigo chegado do ex-concorrente do 'The Voice', quem partilhou a informação nas redes sociais.

Através de um longo texto publicado na sua página de Facebook, João despediu-se do artista:

"Para já será só isto, depois dir-vos-ei mais, mas de momento estou demasiado out para vos manifestar a dimensão do meu pesar. Admirado por muitos, calcou o palco do 'The Voice Portugal' e marcou, escancarou a porta para outras imagens idênticas colorirem o espaço monocromático… para mim, um amigo, para quem gostava de produzir coisas, que seguia tanto quanto podia, com quem conversava sobre tudo e das paneleirices também… Disse presente quando se descobriu que estava doente com um tumor, divulguei aos sete ventos que precisava de ajuda, trocava-mos mensagens semanalmente… mas hoje não me respondeu ele, respondeu a irmã", pode ler-se.

"Vítor Fernandes, ou como muitos de nós a conhecíamos, Natasha Semmynova, deixou-nos esta madrugada, esse bicho medonho foi mais forte e perdemos mais uma estrela na terra. Até sempre meu amigo, meu ilusionista", rematou.

Natural do Porto, Vítor Fernandes conciliava a carreira de drag queen com a de maquilhador profissional.

A paixão pela música despertou na adolescência e consolidou-se ao frequentar a Academia de Música de Paredes, entre 2002 e 2006. Em 2015, concorreu ao concurso de talentos da RTP.

