Foram revelados novos detalhes sobre a morte de The Vivienne, a estrela do programa 'RuPaul's Drag Race', que foi encontrada morta na casa de banho da sua casa no dia 5 de janeiro.

Foi aberto um inquérito sobre a morte de James Lee Williams, de 32 anos, que sempre atuou como drag queen, uma vez que após a autópsia ser realizada, "identificou-se uma causa não natural de morte".

Quando James foi encontrado, a polícia confirmou que não havia quaisquer circunstâncias suspeitas, porém, a médica-legista, Amanda Edgar, acredita serem necessárias mais investigações.

"Dada a causa não natural da morte identificada na autópsia, é apropriado que eu abra formalmente um inquérito sobre a morte de James Lee Williams", afirmou.

O caso foi adiado e um inquérito completo foi marcado para o dia 30 de junho.

Recorde-se que The Vivienne morreu no dia 5 de janeiro. Além da 'Drag Race', The Vivienne competiu em várias outras competições de reality, incluindo 'Celebrity Mastermind', 'Celebrity Karaoke Club' e 'Dancing on Ice'. Também atuou como apresentadora no canal Still Watching Netflix do YouTube.

