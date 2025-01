Há novos detalhes sobre a morte de The Vivienne, vencedora da primeira temporada de 'RuPaul's Drag Race UK', cujo verdadeiro nome era James Lee Williams.

Uma fonte da polícia local fez saber que as autoridades foram chamadas a uma morada em Chorlton-by-Backford, perto de Chester, às 12h22 de domingo, 5 de janeiro, após uma chamada para um caso de alegada "morte súbita".

"A polícia compareceu no local, investigou as circunstâncias da morte do homem de 32 anos e concluiu que não houve circunstâncias suspeitas", cita o The Mirror.

A morte de Vivienne foi confirmada publicamente pelo seu representante, Simon Jones, que através da rede social X lamentou a perda.

"É com imensa tristeza que informamos que nosso amado James Lee Williams - The Vivienne - faleceu este fim de semana", disse.

