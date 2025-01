The Vivienne, a vencedora da primeira temporada de 'RuPaul's Drag Race UK' , morreu aos 32 anos, confirmou a People.

A drag queen, nascida James Lee Williams em Colywn Bay, País de Gales, também competiu na 7.ª temporada de 'RuPaul's Drag Race All Stars' e foi o único vencedor não americano convidado a participar.

Simon Jones, representante dw Vivienne, anunciou a sua morte deles no X (antigo Twitter) no dia 5 de janeiro. A causa da morte não foi confirmada.

"É com imensa tristeza que informamos que nosso amado James Lee Williams - The Vivienne - faleceu este fim de semana", pode ler-se na declaração de Jones.

"O James era uma pessoa incrivelmente amada, calorosa e incrível. A família está de coração partido pela perda do filho, irmão e tio. Eles estão muito orgulhosos das coisas maravilhosas que James conquistou na vida e na sua carreira", prosseguiu.

"Não divulgaremos mais detalhes. Pedimos para que a família de James tenha o sei tempo e a privacidade de que agora precisa para processar e lamentar", concluiu.

Além da Drag Race, The Vivienne competiu em várias outras competições de reality, incluindo 'Celebrity Mastermind', 'Celebrity Karaoke Club' e 'Dancing on Ice'. Também atuou como apresentadora no canal Still Watching Netflix do YouTube.

