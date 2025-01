A equipa legal de Sean 'Diddy' Combs emitiu um comunicado abordando o novo documentário sobre a vida do rapper, após ter sido lançado o seu trailer.

'Diddy: The Making of a Bad Boy' vai estrear nos EUA, no serviço de streaming Peacock, a 14 de janeiro.

O filme conta com pessoas que se dizem próximas e saber de pormenores importantes para a narrativa que o levou à prisão em setembro do ano passado.

De entre os intervenientes, contam-se um amigo de infância, um guarda-costas e um vencedor do programa de Diddy 'Making the Band'.

"Estes documentários incluem denúncias não verificadas e providenciam plataformas para teorias da conspiração sem fundamente ou provas", responderam os advogados do músico, em comunicado citados pelo Daily Mail, referindo-se também a outros filmes semelhantes que ainda não têm data de estreia.

"No caso do documentário da Peacock, em particular, as motivações e a credibilidade dos entrevistados têm de ser questionadas. Muitos afirmam ter conhecimento, mas falta-lhes todo o tipo de ligação à verdade, enquanto as suas teorias loucas e infundadas são cortadas e sensacionalizadas para parecerem factuais."

De relembrar que o cantor se encontra à espera de julgamento, tendo sido acusado de crime organizado, tráfico sexual e tráfico de seres humanos, pelos quais se declarou inocente.

O rapper vai-se manter-se na prisão de Nova Iorque até à data do julgamento, em maio deste ano, após o pedido de liberdade sob fiança lhe ter sido negado três vezes.