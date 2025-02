Diddy está a processar a NBC e a Peacock após o lançamento do documentário que mostra como o rapper subiu na indústria da música e as acusações de que é agora alvo.

De acordo com a equipa legal do cantor, o mesmo foi difamado em 'Diddy: The Making of a Bad Boy', a produção documental que conta com a participação de alguns dos seus acusadores, assim como antigos colaboradores, incluindo o cantor Al B. Sure!, que coloca a hipótese de Kim Porter, ex-companheira de Diddy e mãe de três dos seus filhos, ter sido assassinada.

"[O documentário] avança, de forma vergonhosa, com teorias da conspiração sem fundamento, insinuando repetidamente que o senhor Combs é um 'serial killer' porque não pode ser uma 'coincidência' que várias pessoas na sua órbita tenham morrido", revela a acusação neste caso, citada pela People.

Leia Também: Diddy acusado de abusar sexualmente duas mulheres num dos hotéis de Trump