Cassie Ventura, ex-namorada de Sean 'Diddy' Combs, anunciou a sua terceira gravidez.

Nas redes sociais, a modelo partilhou várias imagens onde é possível ver a barriga já bastante crescida bem como o marido, Alex Fine, e as suas duas filhas, Frankie, de cinco anos, e Sunny, de três anos.

Recorde-se que foi Cassie quem colocou o primeiro processo contra o artista, com quem namorou entre 2007 e 2018. A modelo acusou-o de violação e abuso físico em novembro de 2023. Nessa altura, Diddy negou as acusações mas, em maio do ano seguinte, pediu desculpas através do Instagram depois de virem a público imagens de uma agressão da parte do cantor.

Esta acusação teve uma enorme repercussão já que se seguiram várias denuncias de outras mulheres depois disso. Em setembro de 2024, Diddy foi preso por abuso sexual, tráfico sexual, entre outras acusações.

