Casandra 'Cassie' Ventura, uma das principais testemunhas no julgamento contra Sean 'Diddy' Combs, partilhou pormenores chocantes sobre a relação que manteve com o rapper e as afamadas festas nas quais era - segundo a própria - forçada a participar.

"As 'Freak-Offs' [nome das festas] tornaram-se um trabalho", revelou Ventura, que está grávida de Alex Fine, com quem é casada.

"Não havia tempo para fazer mais nada para além de ir às festas e depois recuperar", sublinha.

Quando questionada sobre o tempo que as festas demoravam, Cassie notou que a mais longa chegou aos "quatro dias".

Neste testemunho, Ventura falou ainda dos abusos que sofreu às mãos do rapper, com quem manteve um relacionamento durante 10 anos.

"Ele batia-me na cabeça, derrubava-me, arrastava-me, dava-me pontapés, pisava-me na cabeça se eu estivesse no chão", recordou.

As agressões aconteciam pelas mais diversas razões, ou porque a sua expressão não era como Diddy queria ou porque Cassie dizia coisas que não eram do seu agrado.

"Senti várias vezes que não era por minha causa… fazia a cara errada e quando dava por isso estava a levar", realçou.

A modelo, 17 anos mais nova que o músico, foi introduzida às festas com 22 anos. "Estava apaixonada e apenas o queria fazer feliz".

Em novembro de 2023, Ventura abriu um processo contra o artista de hip hop, acusando-o de violação e violência doméstica. Na altura, Combs negou as acusações, contudo, os dois acabaram por chegar a acordo em 24 horas.

Em maio de 2024 foi divulgado um vídeo das câmaras de vigilância de um hotel no qual o rapper aparecia a bater em Cassie.

A violência doméstica é crime público e denunciar é uma responsabilidade coletiva. Se precisar de ajuda ou tiver conhecimento de alguma situação de violência doméstica participe:

· No Portal Queixa Eletrónica, em queixaselectronicas.mai.gov.pt;

· Via telefónica, através do número de telefone: 112;

· No Posto da GNR mais próximo à sua área de residência, tendo os nossos contactos sempre à mão em www.gnr.pt/contactos.aspx;

· Na aplicação App MAI112 disponível e destinada exclusivamente aos cidadãos surdos, em http://www.112.pt/Paginas/Home.aspx;

· Na aplicação SMS Segurança, direcionada a pessoas surdas em www.gnr.pt/MVC_GNR/Home/SmsSeguranca.

