O julgamente de Sean 'Diddy' Combs começou na passada segunda-feira em Nova Iorque. Cassie Ventura, ex-companheira do artista com que manteve uma relação de 11 anos, esteve em tribunal a depor e chocou os presentes com as acusações.

A modelo, de 38 anos e que está grávida, deu detalhes sórdidos sobre os abusos. Cassie revelou que o músico a obrigava a ir às festas 'Freak Offs' e a manter relações sexuais enquanto estava menstruada.

A atriz confessou que fazia o que ele pedia "por medo" e que um dos acompanhantes contrados para fazer sexo com ela "urinava em cima dela" durante as festas.

Os detalhes vão ainda mais longe já que Cassie revelou que ficou "engasgada" porque havia "muita urina na sua boca" já que o acompanhante e Diddy "o faziam ao mesmo tempo".

Recorde-se que o rapper está a ser acusado de centenas de crimes de extorsão, tráfico sexual e transporte de pessoas para prostituição.