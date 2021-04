Vítor Fernandes, a drag queen Natasha Semmynova, está a lutar contra um cancro do pulmão, como revelou no Facebook.

No início de abril, o ex-concorrente do 'The Voice Portugal' escreveu na rede social: "Este ano, pelo meu aniversário, estou a pedir donativos para mim próprio. Decidi escolher-me porque espero que consideres contribuir como forma de celebrar comigo esta fase complicada da minha vida — sobreviver ao grave cancro do pulmão que enfrento, que ainda sem início de tratamento já me deixa num estado quase totalmente incapacitado".

"Qualquer donativo, por mais pequeno que seja, vai ajudar-me a alcançar o objetivo: pagar as minhas contas pessoais correntes, pagar despesas médicas que obrigam a comprar medicamentos em farmácia (sendo apenas parcialmente comparticipados), pagar deslocações para consultas, exames e tratamentos alternativos ou que se justifiquem para além dos requeridos, e comprar comida saudável para ter uma alimentação equilibrada", acrescentou, pedindo desta forma ajuda aos seguidores.

"O pedido da junta médica está em curso e a lista de espera poderá ser superior a um ano. Só depois dessa avaliação tenho um atestado de incapacidade e apenas com esse atestado tenho descontos e subsídios associados à minha incapacidade. Até lá, sobrevivo do dinheiro que vou tendo, sem trabalhar ou sem apoios do estado, e também do apoio da família que está a fazer o maior esforço para me apoiar. Obrigado a todos", disse ainda.

Desde então, Vítor Fernandes tem recorrido ao Facebook para atualizar os que o seguem sobre o seu estado de saúde. Entretanto, como contou, começou a fazer tratamento de quimioterapia.

"A fim de mais de três meses em que definhei e fiquei praticamente inválido, em que uma simples ida ao wc me deixa sem ar e preciso de morfina para recuperar, amanhã [8 de abril] começou finalmente o primeiro tratamento de quimioterapia", anunciou no dia 7 de abril.

"A vossa ajuda tem chegado e eu nem tenho palavras para descrever os atos de bondade para comigo. Só choro e chorando fico sem ar. Falar custa-me. Mas atempadamente irei dar-me ao trabalho de agradecer e justificar para onde irá toda a vossa ajuda", continuou, na altura.

A mais recente atualização foi festa esta semana, na quinta-feira, 15 de abril. "Ao final de uma semana do primeiro tratamento, começam a ver-se melhorias e ligeiros sintomas. Não acredito na corrente de amor e apoio que tem chovido de todo o lado, e sinto-me impotente por só querer dormir e descansar, quando quero muito responder a todos, sem exceção", destacou, referindo depois que iria fazer um "exame para ver ponto de situação", prometendo ainda que comunicará novidades "quando saírem resultados".

Recorde abaixo a atuação de Natasha Semmynova no 'The Voice Portugal'.

