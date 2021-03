À medida que o programa 'The Voice Kids' vai avançando são vários os concorrentes que se vão despedindo do formato. A pensar nisto, Carolina Deslandes, uma das mentoras deste ano, faz questão de encher de amor cada um dos seus 'alunos', como foi o caso da pequena Joana Lopes.

"Tem os olhos verdes mais bonitos que já vi. Olham para tudo com curiosidade, com amor. A cara da minha Joana foi desenhada por alguém muito feliz la em cima, e fez o seu coração à proporção da sua beleza. Ainda estou deitada, a pensar no quanto custa fazer isto", começa por confessar.

"A Joana enfrentou aquele palco brilhantemente, confiou nela, e pôs o coração ali em cima. Sempre sem saber o quão talentosa é, porque as melhores pessoas são as que não sabem. Obrigada Joana. Gosto de acreditar que estou a criar crianças que serão tão bonitas e bem formadas quanto tu. Esta semana cantamos juntas, e todas as vezes que quiseres", completou.

Eis a prestação da concorrente no programa:

