Margarida Dias foi cantar ao 'The Voice Kids' o tema 'Por Ti', de Rita Guerra, mas não conseguiu passar as provas cegas. A menina não virou nenhuma cadeira dos mentores, no entanto, foi consolada pelos artistas.

Cuca Roseta fez questão de conversar com a menina no fim da sua prova, tendo partilhado algumas palavras de conforto e motivação. Este momento foi destacado pela própria cantora na sua página de Instagram.

"Quando chegam a esta fase, as vozes todas que passam por aqui são muito boas. Vocês são todos muito bons, o nível está alto e é super difícil depois pudermos carregar em tudo. O que podes fazer? Agarrar nesta experiência e tirar a parte boa. Quando vier a parte má da mente a dizer 'isto não correu bem', é tudo mentira. Tens que olhar para o teu coração e pensar: 'Quero continuar a cantar? Quero! Tenho força, tenho uma voz boa? Tenho! Vou continuar, vou aprender mais e quando chegar lá vou virar as quatro cadeiras'. E vai ser assim", começa por dizer Cuca a Margarida Dias.

"Tens uma voz muito bonita, não duvides disso. É tudo uma experiência, uma aprendizagem. Tinhas de vir aqui, passar por isto, porque, se calhar, ainda vais ficar melhor. Às vezes, sair da nossa zona de conforto faz-nos querer lutar mais. É verdade", completou.

Veja abaixo a atuação da jovem Margarida Dias no 'The Voice Kids', da RTP.

