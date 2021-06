Dez dias depois de ter sido atropelada, a atriz Lisa Banes não resistiu aos graves ferimentos que o acidente lhe provocou e acabou por morrer.

A artista de 'Gone Girl' perdeu a vida esta segunda-feira, dia 14, aos 65 anos.

O atropelamento, provocado por uma scooter elétrica, "sem matricula", conduzida por um indivíduo que fugiu do local, provocou-lhe lesões cerebrais traumáticas que a deixaram de imediato em estado crítico.

A artista veterana da Broadway ia no momento do acidente encontrar-se com a mulher, Kathryn Kranhold, para uma festa na casa de um amigo perto do Lincoln Center. A atriz, que estava em Nova Iorque para o espetáculo The Niceties, encontrava-se a atravessar a rua pela passadeira.

Leia Também: Atriz Lisa Banes em estado crítico após atropelamento e fuga