Lisa Banes, atriz que ficou conhecida pelos seus papéis em 'Gone Girl' e 'Cocktail', ficou em estado grave depois de ter sido atropelada na passada sexta-feira, dia 4 de junho, em Nova Iorque.

Segundo a imprensa internacional, o condutor responsável pelo acidente acabou por fugir do local.

A artista veterana da Broadway, de 65 anos, ir-se-ia encontrar com a mulher, Kathryn Kranhold, para uma festa à noite na casa de um amigo perto do Lincoln Center, quando foi atropelada por alguém que estava a conduzir um motociclo sem matrícula, adianta o The New York Post.

Contactada pela revista People, a polícia de Nova Iorque informou que a investigação continua a decorrer e que até ao momento não há pistas.

Lisa, que sofreu lesões cerebrais, está internada no Mount Sinai Morningside. O prognóstico é reservado.

