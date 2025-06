Tiago Grila foi constituído arguido pelos crimes de ofensa à integridade física por negligência e omissão de auxílio esta quarta-feira, dia 25 de junho, pelo alegado atropelamento de uma mulher na zona da Amadora, em janeiro do ano passado.

O influenciador digital reagiu ao assunto através de um vídeo que enviou para o programa 'Dois às 10', transmitido esta quinta-feira, dia 25.

"É normalíssimo ter sido considerado arguido, mas arguido não é culpado!", começa por argumentar.

"Estou completamente inocente, volto a dizer para Portugal inteiro, tenho imensas provas de onde estava. Recebi um papel em casa e desloquei-me à esquadra, nem levei advogada. O mal é ser julgado em praça pública", lamenta.

"Este mediatismo todo, estes ataques todos, não cabe na cabeça de ninguém. Quero que seja apanhado o responsável, se há câmaras vão apanhar a matrícula. Vão ver, investiguem! Acredito na justiça portuguesa", realça ainda.

Quanto às duas testemunhas que o reconheceram, Tiago Grila diz que é normal, uma vez que "está noticiado em todos os jornais e televisões". "Estou completamente descansado e não serei preso", afirma de forma confiante.

Tiago Grila garante ter provas, nomeadamente, "vídeos feitos na Amareleja [Alentejo] com os horários da aplicação - do WhatsApp - em conversa com um colega".

Atualmente de férias, Tiago informou que regressará domingo a Portugal. Importa notar que este encontra-se com termo de identidade e residência, condição que apenas o obriga a avisar as autoridades sobre as datas em que ir-se-á ausentar do país.

A origem da polémica

A polémica explodiu em janeiro deste ano, depois de Tiago Grila ter revelado no 'Podcast do Mestre' que um dos seus segredos era que "tinha atropelado uma pessoa e fugido". O momento acabou por tornar-se viral nas redes sociais e influenciador - com 48 mil seguidores no Instagram e 38 mil no TikTok - começou a ser investigado pelas autoridades, que associaram estas palavras ao crime.

O atropelamento aconteceu a 17 de janeiro de 2024 junto ao Bingo, na Amadora, Lisboa, conforme avançou a SIC. Tiago Grila justificou-se notando que mentiu e que o que disse era apenas "uma estratégia de marketing". A vítima sofreu vários ferimentos e ficou com traumas psicológicos do acidente.

Os problemas com álcool e drogas

Numa entrevista a Manuel Luís Goucha na qual falou sem tabus, Tiago Grila confessou os seus problemas de adição, neste caso no jogo e em drogas. O consumo de substâncias como a cocaína, como o próprio referiu, aconteceu por influência de amigos.

"Sem querer culpar as companhias, levaram-me a 'mandar um cheirinho'[...] Fui obrigado a ir para uma clínica de reabilitação durante três meses. [...] Estava a entrar por um caminho e com companhias que... depois é uma bola de neve. Tive duas ou três recaídas. Os meus seguidores sabem", afirmou.