O influencer Tiago Grila, que foi constituído arguido pelo crime de omissão de auxílio, devido a um suposto atropelamento, reagiu à notícia nas redes sociais onde refere "acreditar na justiça portuguesa".

Depois de ter sido constituído arguido, com termo de identidade e residência, Tiago Grilo reagiu nas redes sociais. Através das stories do Instagram, o influencer partilhou um vídeo (que poderá ver na galeria) onde revela estar confiante com o processo. "Eu acredito na justiça portuguesa, o resto dá-me igual. O que é que vão dizer agora, que estou fugido?", referiu Tiago, fazendo alusão ao facto de estar a viajar. Segundo o que o Notícias ao Minuto conseguiu apurar, com uma fonte da Polícia de Segurança Pública, em causa está um crime de omissão de auxílio, podendo ainda existir mais acusações. Tiago foi ouvido na Esquadra de Investigação Criminal da PSP da Amadora, referindo, mais tarde, nas redes sociais, que "tinha provas de onde estava" na altura.

O início de toda esta polémica

Tiago Grila, influencer com 48 mil seguidores no Instagram e 38 mil no Tik Tok, participou no 'Podcast do Mestre', em janeiro deste ano, onde, quando questionado sobre um segredo que nunca tinha contado a ninguém, acbaou por revelar que "já tinha atropelado uma pessoa e fugido", dando detalhes do local.

Depois do episódio ter ido para o ar, a SIC revelou que esse atropelamento tinha ocorrido a 17 de janeiro de 2024, na Amadora, e que a vítima tinha sofrido vários ferimentos. A PSP denunciou o caso ao Ministério Público. Tiago Grila negou o ocorrido e defendeu-se dizendo que tinha sido tudo "uma estratégia de marketing".

Tiago Grila e a polémica com a influencer Mariana Bossy

Em março deste ano, a influencer Mariana Bossy estava a passar uns dias de férias no Algarve, na companhia do marido, Francisco Antunes, quando se deparou com Tiago no mesmo hotel. O influencer dirigiu-se a ela de forma mais agressiva.

"Estás bem? Estou a gritar contigo, está bem?", disse Tiago Grila. Mariana repondeu: "Não me vais pôr em lado nenhum…", referindo-se ao facto deste estar a filmar o momento e ter colocado nas redes sociais. Este confronto aconteceu porque Mariana abordou o polémico caso do atropelamento no seu podcast, 'Plágio', tendo brincado também com o facto deste estar no mesmo hotel que ela.