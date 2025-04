Tiago Grila voltou a ser o protagonista de um dos temas mais falados da semana e, mais uma vez, não pelos melhores motivos. O tiktoker, que ganhou notoriedade pública depois de ter confessado, em declarações a um podcast, um alegado atropelamento, está envolvido numa nova polémica.

Gritaria em hotel do Algarve com Mariana Bossy

A passar férias no Algarve com o namorado, Mariana Bossy percebeu através dos seus seguidores que estava instalada no mesmo hotel que Tiago Grila.

"Por um lado, queria fugir. Por outro, há episódio novo do 'Plágio' amanhã", escreveu nas redes sociais Mariana Bossy depois de descobrir que estava no mesmo hotel que o tiktoker.

Mariana Bossy chegou a comentar a polémica que envolve Tiago Grila e o alegado atropelamento em que esteve envolvido. A influenciadora fê-lo no podcast 'Plágio', que faz com Mafalda Creative, e até brincou com o tema nas suas redes sociais.

Estes terão sido, aparentemente, os motivos que levaram Tiago Grila a abordá-la de forma intempestiva no hotel no qual ambos estavam instalados no Algarve. A confusão decorreu no início desta semana e tornou-se pública devido a vídeos publicados por Grila nas redes sociais.

Grila foi informado das partilhas da influencer e não descansou enquanto não a encontrou na unidade hoteleira. Ao cruzar-se com Mariana e o namorado a confusão instalou-se.

"Estás bem?", perguntou ao abordar a jovem. "Não me vais pôr em lado nenhum…", pediu Mariana ao perceber que estava a ser filmada. "Tu tiras-me a pinta ou quê?", atirou Tiago.

"Mas estás a gritar porquê? Qual é o teu problema?", ouve-se nas imagens. "Estou a gritar contigo, está bem?", insistiu o TikToker, que gravou e publicou nas redes sociais o momento de tensão.

"O teu namorado leva um par de chapadas", ouve-se ainda no seguimento das imagens, que pode ver aqui.

Segundo o site Impala, Tiago Grilla terá sido convidado a abandonar o hotel em questão depois de ter abordado Mariana Bossy. O Notícias ao Minuto entrou em contacto com a unidade hoteleira Domes Lake Algarve, em Vilamoura, onde terá ocorrido a confusão, mas por motivos de privacidade não foi possível confirmar a informação.

Mariana Bossy quebrou o silêncio sobre a polémica

A influenciadora digital partilhou na sua conta oficial de Instagram uma mensagem na qual escreveu:

"Quero agradecer a todas as pessoas que enviaram mensagens, fizeram vídeos e têm falado comigo acerca do infeliz episódio que passámos no hotel onde estávamos em Vilamoura. Tentámos fazer o melhor que pudemos, com as condições que tínhamos, e tivemos a ajuda do hotel que prontamente lidou com a situação. E por isso agradeço à excelente equipa que nos acompanhou", fez saber, referindo-se à unidade hoteleira Domes Lake Algarve.

Grila atirou um copo a Mariana?

Nas últimas horas surgiram novos desenvolvimentos a respeito do tema. Há informações que dão conta de que Tiago Grila terá atirado um copo de sumo contra Mariana durante o momento de tensão que viveram no hotel.

"Pela última vez, a Mariana não levou nem com sumo, nem com copo nenhum. Inclusive, já mandei uma mensagem (que meto de seguida derivado a ainda não me terem respondido), tanto ao Kiko [namorado da influenciadora] como à Mariana, numa de novo conteúdo", referiu ao reagir às acusações.

O TikToker não diz em momento nenhum que não atirou o referido copo, mas fez sempre questão de deixar claro que não acertou em Mariana.



Em seguida, como prometido, Grila revelou as mensagens que enviou a Mariana Bossy e ao namorado.

"Mariana, bora parar o TikTok? Ideia de génio, confia. Liga quando puderes e desculpa aquilo no fim de semana, mas nem te acertei", pode ler-se na imagem.



Ao namorado de Mariana, Grila disse: "Máquina, peço desculpa aquilo. Mano, diz à Mariana para ir às mensagens. Tenho uma ideia boa para os dois, como sabes eu não lhe acertei nem com o sumo quanto mais com o copo. Ou liga-me tu".



