Tiago Grila voltou a ser notícia esta semana depois de ter partilhado nas redes sociais um vídeo no qual se mostra a confrontar uma influencer portuguesa, Mariana Bossy, num hotel onde ambos estavam hospedados.

O vídeo revela uma enorme confusão e gritaria, que culminou com outras imagens nas quais o tiktoker ameaça o namorado de Mariana: "O teu namorado leva um par de chapadas".

A influencer, que tem ao lado de Mafalda Creative o famoso podcast 'Plágio', utilizou nas últimas horas as redes sociais para quebrar o silêncio a respeito da polémica.

"Como sabem, adoro comunicados, por isso vou usar o template básico do fundo preto com letras brancas que podem encontrar no Canvas grátis se precisarem de um", começou por ironizar.

"Quero agradecer a todas as pessoas que enviaram mensagens, fizeram vídeos e têm falado comigo acerca do infeliz episódio que passámos no hotel onde estávamos em Vilamoura. Tentámos fazer o melhor que pudemos, com as condições que tínhamos, e tivemos a ajuda do hotel que prontamente lidou com a situação. E por isso agradeço à excelente equipa que nos acompanhou", fez saber, referindo-se à unidade hoteleira Domes Lake Algarve.

Segundo o site Impala, Tiago Grilla terá sido convidado a abandonar o hotel em questão depois de ter abordado Mariana Bossy. O Notícias ao Minuto entrou em contacto com a unidade hoteleira Domes Lake Algarve, em Vilamoura, onde terá ocorrido a confusão, mas por motivos de privacidade não foi possível confirmar a informação.

Por fim, Mariana Bossy manteve o tom irónico para recordar o momento em que no polémico vídeo (que pode ver aqui) se levanta depois de ser abordada por Tiago Grila.

"Termino agora com o famoso coração branco, com a promessa de que continuarei a levantar-me das cadeiras sem precisar que ninguém o faça por mim", completou.



© Reprodução Instagram - Mariana Bossy

