A passar férias no Algarve com o namorado, Mariana Bossy percebeu através dos seus seguidores que estava instalada no mesmo hotel que Tiago Grila.

"Para alguém que está alojada no mesmo hotel que o Grila… Estás muito calma", disse um seguidor através de uma mensagem privada, que a influencer digital acabou por tornar pública de modo a promover o seu podcast.

"Por um lado, queria fugir. Por outro, há episódio novo do 'Plágio' amanhã", escreveu Mariana, que chegou a criticar, no referido podcast, que faz ao lado de Mafalda Creative, a polémica recente que envolveu o TikToker e um alegado atropelamento.

Grila foi informado das partilhas da influencer e não descansou enquanto não a encontrou na unidade hoteleira. Ao cruzar-se com Mariana e o namorado a confusão instalou-se.

"Estás bem?", perguntou ao abordar a jovem. "Não me vais pôr em lado nenhum…", pediu Mariana ao perceber que estava a ser filmada. "Tu tiras-me a pinta ou quê?", atirou Tiago.

"Mas estás a gritar porquê? Mas qual é o teu problema?", ouve-se nas imagens. "Estou a gritar contigo, está bem?", insistiu o TikToker, que gravou e publicou nas redes sociais o momento de tensão.

"O teu namorado leva um par de chapadas", ouve-se ainda no seguimento das imagens.

Segundo o site Impala, Tiago Grilla terá sido convidado a abandonar o hotel em questão depois de ter abordado Mariana Bossy. O Notícias ao Minuto entrou em contacto com a unidade hoteleira Domes Lake Algarve, em Vilamoura, onde terá ocorrido a confusão, mas por motivos de privacidade não foi possível confirmar a informação.

Veja na galeria o vídeo de como tudo aconteceu.