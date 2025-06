O cantor country Conner Smith atropelou uma mulher de 77 anos, Dorothy Dobbins, no passado fim de semana.

Como relata a People, que cita o comunicado das autoridades de Nashville, Dorothy Dobbins estaria a atravessar a rua (numa fixa de pedestres sinalizada) quando foi atropelada pelo artista, que seguia num Chevrolet Silverado.

A mulher, dizem ainda as autoridades, morava perto do local e foi transportada para uma unidade de saúde, onde acabou depois por morrer.

"Ao que parece, o fator que contribuiu para este acidente foi o facto de Smith não ter dado passagem ao pedestre", pode ler-se no comunicado citado pela revista.

Atualmente está a decorrer uma investigação sobre o acidente e, até ao momento, Conner Smith não está a ser acusado de nada.

Em declarações à People, o advogado do cantor confirmou que o mesmo esteve "envolvido num acidente de carro que tragicamente resultou na perda de uma vida". "O seu coração está com a família da Sra. Dobbins neste momento incrivelmente difícil", acrescentou, destacando também que o cantor "continua a cooperar plenamente com a investigação em andamento".