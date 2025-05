Morreu a estrela de música country Johnny Rodriguez, aos 73 anos. A informação foi comunicada pela família.

Natural do Texas, onde nasceu em 1951, o artista morreu na sexta-feira, dia 9 de maio, depois de ter sido internado numa unidade de cuidados paliativos, segundo o Saving Country Music, citado pela People.

"É com profunda tristeza e pesar que anunciamos a morte do nosso amado Johnny Rodriguez, que nos deixou no dia 9 de maio, rodeado pela família", começou por escrever a filha do cantor, Aubry, nas redes sociais.

"O meu pai não era apenas uma lenda da música cuja arte tocou milhões no mundo inteiro, mas também um marido, pai, tio e irmão muito amado, cujo calor, humor e compaixão moldaram a vida de todos os que o conheceram. Estamos muito gratos pela demonstração de amor e apoio dos fãs, colegas e amigos durante este momento de luto", acrescentou, pedindo, por fim, privacidade neste momento difícil.

"Embora o mundo tenha perdido um talento extraordinário, nós perdemos alguém insubstituível - e pedimos privacidade enquanto caminhamos juntos neste momento doloroso", pode ler-se na partilha.

De acordo com o Saving Country Musi, quando tinha 21 anos, Johnny Rodriguez mudou-se para Nashville para apostar na carreira no mundo da música, onde assinou contrato com a Mercury Records. Entre os vários temas de sucesso, destacam-se 'Ridin' My Thumb to Mexico' ou 'That's the way Love Goes'. Em 2007 foi introduzido no Hall da Fama da Música Country do Texas.

O artista deixa a filha Aubry, de 27 anos, que é fruto da relação com a segunda mulher, Debbie McNeely.

