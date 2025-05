Morreu a atriz de Denise Alexander, aos 85 anos, mais conhecida pelo papel de Lesley Webber (mãe da personagem Laura Spencer, interpretada por Genie Francis) em 'General Hospital'.

De acordo com a Variety, a atriz morreu no dia 5 de março, mas só agora é que a notícia foi revelada.

"Sinto muito pela partida da Denise Alexander. Ela quebrou barreiras dentro e fora dos ecrãs, interpretando a Dra. Lesley Webber - uma das primeiras médicas da daytime television - durante quase cinco décadas", começou por escrever o produtor executivo de 'General Hospital', Frank Valentini, nas redes sociais, segundo a imprensa internacional.

Na mesma partilha, destacou ainda que se sente "honrado por ter tido a oportunidade de trabalhar" com a atriz. "Em nome de toda a família de 'General Hospital', expresso as minhas sinceras condolências à sua família, amigos e fãs de longa data. Que descanse em paz", terminou.

Denise Alexander estreou-se na Broadway no início dos anos 50 em 'The Children's Hour'. Trabalhou como convidada especial em projetos televisivos como 'Father Knows Best', 'The Twilight Zone' e 'The Danny Kaye Show'. Nos anos 60 juntou-se ao elenco da novela da CBS, 'The Clear Horizon'. A última vez que a atriz foi vista em 'General Hospital00' foi em 2021.

