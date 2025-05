Morreu James Foley, realizador das sequelas de 'As Cinquenta Sombras de Grey', aos 71 anos. De acordo com o Hollywood Reporter, o seu representante confirmou a notícia e acrescentou que "morreu pacificamente enquanto dormia no início desta semana" em casa, em Los Angeles. Sabe-se ainda que "lutava há anos" contra um cancro no cérebro.

James Foley nasceu no dia 28 de dezembro de 1953 e foi criado em Nova Iorque. Estudou cinema na Universidade de Nova Iorque e depois na Universidade do Sul da Califórnia, em Los Angeles.

Ao longo da carreira de mais de 30 anos em cinema, televisão e videoclipes, colaborou com várias estrelas como Al Pacino, Sean Penn, Madonna e Mark Wahlberg.

Estreou-se na realização com 'Reckless', de 1984, protagonizado por Aidan Quinn e Daryl Hannah. Além de 'As Cinquenta Sombras de Grey', foi também o realizador de 'At Close Range' ['Homens à Queima-Roupa'], de 1987, 'After Dark, My Sweet' ['Dominados Pelo Desejo'], de 1990, ou 'Glengarry Glen Ross' ['O Sucesso a Qualquer Preço'], de 1992, e foi ainda responsável por vários videoclipes de Madonna.

