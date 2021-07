oi inaugurada na tarde desta quinta-feira, 1 de julho, a estátua em homenagem à princesa Diana, que hoje celebraria o seu 60.º aniversário.

A escultura, da autoria do artista Ian Rank-Broadley, foi erguida nos jardins do Palácio de Kensington, em Londres, pela mão dos príncipes Harry e William.

A cerimónia foi privada e discreta, limitada a 30 pessoas devido às restrições da pandemia covid-19, e implicou que o príncipe Harry tivesse de cumprir quarentena após a viagem dos Estados Unidos, onde vive com a família.

A estátua, encomendada em 2017 pelos dois irmãos, ilustra Diana junto de duas crianças - um menino e uma menina -, naquela que se pensa que seja uma referência à sua personalidade afetuosa e empática.

Vai ficar numa parte rebaixada dos jardins do palácio, onde Diana residiu, que seria um dos seus locais favoritos. O jardim foi redesenhado com um novo relvado e novos canteiros de flores, incluindo rosas, verónicas, tulipas, dálias e alfazema.

Encontro atenua tensão entre os irmãos?

Para além da homenagem à mãe, a imprensa britânica e comentadores têm salientado o evento como uma oportunidade para os dois irmãos apaziguarem a crise causada pela saída de Harry das suas funções como membro da família real e pelas revelações surpreendentes que fez durante uma entrevista com Meghan Markle à apresentadora norte-americana Oprah Winfrey, transmitida em março.

O duque e a duquesa de Sussex chocaram sobretudo ao sugerir que um dos membros da família teria feito um comentário racista ao questionar, antes do nascimento, sobre a cor da pele do primeiro filho do casal, Archie.

Os membros da família real "absolutamente não são racistas", respondeu o príncipe William, questionado pouco depois durante um evento oficial.

Os dois irmãos reuniram-se brevemente em abril, durante o funeral do príncipe Philip, marido da rainha Isabel II.

