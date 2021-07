Os príncipes Harry e William encontraram-se esta quinta-feira, 1 de julho, para um momento único em memória da mãe, princesa Diana, que celebraria hoje o seu 60.º aniversário.

A data será assinalada com a inauguração de uma estátua em tributo a Lady Di. A obra, da autoria do escultor Ian Rank-Broadley, vai ser erguida nos jardins do Palácio de Kensington, a antiga residência de Diana.

Depois da chegada de Charles Spencer, irmão de Diana, seguiu-se a aparição de William e Harry, os grandes destaques do evento.

O momento em que os príncipes apareceram lado a lado não tardou em ser registado e partilhado nas redes sociais.

Os irmãos têm vivido uma fase de grandes tensões que se intensificaram desde que Harry deu uma entrevista a Oprah Winfrey na qual fez duras acusações à família real britânica, nomeadamente de racismo e de negligência quanto a problemas de saúde mental.

Harry vive atualmente nos Estados Unidos com a mulher, Meghan Markle, e dos dois filhos do casal - Archie, de dois anos, e Lilibet Diana, que nasceu no início de junho. A escolha do nome da bebé - uma referência à rainha Isabel II e à princesa Diana - motivaram mais uma polémica, uma vez que o termo Lilibet era a alcunha com que o príncipe Filipe tratava a monarca.

