Recordamos a história a propósito do encontro do presidente eleito dos Estados Unidos com o príncipe William.

Donald Trump teve a oportunidade de conhecer o príncipe William no passado dia 6 de dezembro, no âmbito da reabertura da catedral de Notre Dame, em Paris. Conforme revelou o presidente eleito dos Estados Unidos, os dois tiveram uma "bela" conversa, contudo, Trump não terá partilhado com certeza com o príncipe de Gales as memórias que guarda da princesa Diana. Isto porque nos anos '90 Trump terá tido uma paixão pela mãe de William e Harry. A história foi contada por Selina Scott, de quem Diana era amiga, e tornou-se popular quando Trump foi eleito presidente. "Ele bombardeou o Palácio de Kensington com ramos de flores gigantes, cada um a valer centenas de libras", escreveu Scott em 2015, para o Sunday Times. "O Trump claramente via Diana como uma mulher troféu", fez saber. Quando Diana foi questionada sobre Trump à época, esta respondeu: "Ele dá-me arrepios". As flores, essas, foram diretas para o lixo. Quando a história foi divulgada, Trump negou ter tido uma 'paixoneta' pela princesa. "Encontrei-a em Nova Iorque uma vez numa fila, cumprimentamo-nos e foi a única vez que a vi. Li essa história de que me estava a atirar a ela e é completamente falsa", disse Trump. Contudo, em entrevistas anteriores a Howard Stern, Trump não só tinha confessado o interesse pela princesa, como referiu que "teria dormido" com esta se tivesse tido tal oportunidade. Leia Também: A história do 'revenge dress' da princesa Diana reavivado pelas sobrinhas