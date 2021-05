Morreu este domingo, dia 16, o artista de funk MC Kevin. O músico, de 23 anos, sofreu uma aparatosa queda de uma varanda, como avançam os meios de comunicação brasileiros.

MC Kevin caiu do 11.º andar de um hotel na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, e foi levado para o Hospital Miguel Couto. Acabou por não resistir e a sua morte foi mais tarde confirmada pela Secretaria Municipal de Saúde.

Deolane Bezerra, mulher do músico, também confirmou a morte com um comovente tributo na sua página de Instagram. "És e sempre serás o amor da minha vida. O amor mais lindo que tive, o homem que mais me amou e admirou. Vai com Deus, meu menino. Vou sempre amar-te", escreveu na legenda de uma foto do dia em que subiram ao altar.

