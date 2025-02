Anna Beatriz Pereira Alves, estrela de OnlyFans, morreu aos 27 anos após cair da varanda de um hotel, no Brasil. A criadora de conteúdo adulto, conhecida como Anna Polly, estaria a filmar com dois homens no dia 23 de janeiro, quando a tragédia aconteceu.

Numa nota de imprensa divulgada à revista brasileira Quem, pode ler-se que as autoridades policiais ainda não concluíram se a morte da influenciadora foi um acidente ou não.

"A investigação está a decorrer na Divisão de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF). Os envolvidos e testemunhas estão a prestar depoimentos e os agentes estão a realizar outras investigações para apurar as circunstâncias da morte", diz o comunicado.

A Quem divulgou algumas informações sobre a trágica queda de Anna Polly. Naquele dia, a influencer terá sido acompanhada por dois homens, que participaram no conteúdo que ela, supostamente, estava a gravar. O seu corpo foi encontrado na área do pátio do Mont Blanc Apart Hotel, em Nova Iguaçu, subúrbio no Rio de Janeiro.

A mesma fonte revelou ainda que a Unidade de Homicídios da Baixada Fluminense está a investigar o incidente. Um porta-voz da polícia local declarou: "É um caso complexo e não descartamos nenhuma possibilidade, desde um acidente até a um possível crime". Além disso, a revista brasileira informou que tinha sido ordenada a realização de uma autópsia.

A causa da morte de Anna Polly ainda não foi confirmada, embora a Quem tenha notado que um relatório antecipado do Instituto Médico Legal pode ajudar os investigadores a determinar se a mesma consumiu substâncias ou sofreu alguma agressão antes de cair.

De acordo com vários veículos de comunicação, o namorado da falecida modelo, Pedro Henrique - que não estava envolvido no conteúdo que teria sido filmado quando Polly caiu - recorreu às redes sociais para lamentar a morte da criadora.

"Está a ser tão difícil viver sem ti. Vão passando as horas, a ficha vai caindo e o buraco no meu coração só cresce, amor", escreveu Pedro Henrique.

© Instagram

Já à revista Quem, o namorado de Anna Polly declarou: "Todas as informações sobre o caso já estão nas mãos da polícia e eles estão a investigar. Se alguém tem culpa, vai pagar e vai aparecer o culpado. Ela faleceu no momento da queda, não houve tempo para a salvar".

