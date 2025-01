A causa da morte de Liam Payne foi confirmada, segundo os jornais britânicos 'Daily Mail' e 'The Sun'.

De acordo com os documentos agora revelados, a causa apontada para a morte prematura do cantor, de 31 anos, a 16 de outubro de 2024, é "múltiplos traumas", resultado de uma queda violenta.

É assim retirada a suspeita de que houvesse outro factor a contribuir diretamente para a morte do cantor.

Este diagnóstico surge três meses depois da fatal queda de Liam da varanda do hotel onde estava hospedado em Buenos Aires, na Argentina.

Recorde-se que o empregado que forneceu drogas ao cantor, Braian Paiz, foi detido no passado dia 3 de janeiro.

Estão ainda acusadas da morte do artista outras quatro pessoas: Ezequiel Pereyra, funcionário do hotel Casa Sur, Rogelio Nores, empresário acusado do crime de homicídio por negligência, Gilda Martín, gerente do hotel, e Esteban Grassi, gerente da Casa Sur, processado por homicídio por negligência.

Leia Também: Foi detido o homem suspeito de ter fornecido drogas a Liam Payne

Leia Também: Família de Liam Payne está devastada e à espera de "justiça"

Leia Também: Liam Payne morreu ao tentar fugir de hotel pela varanda, diz juíza